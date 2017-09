Ceci n'est pas un hotel

Is het een hotel? Een cultureel centrum? Een hang-out voor creatievelingen? Een tijdelijke pop-up? The Lovelace in München is het allemaal. Een monumentaal bankgebouw in het centrum van de stad doet sinds eind augustus (en nog tot 2019) dienst als 'hotel happening', een opwindend concept dat popcultuur en politiek, kunst en commerce, maatschappij en individu verenigt in 4.800 vierkante meter creativiteit. Dagelijks worden er events georganiseerd: lezingen, films, concerten, politieke discussies, pingpongtornooien, yoga, veganistische pop-updiners... En terwijl het hele gebouw van 's morgens tot 's avonds bruist, baden de dertig gloednieuwe kamers in rust en luxe (met dank aan dikke geluidwerende ramen en deuren). Kortom, een revolutionair hotelconcept dat München voorgoed zal veranderen. Kamers vanaf 150 euro per nacht. Info: thelovelace.com