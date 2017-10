CD&V wil meer overleg tussen buurt en politiek

Antwerps CD&V-lijsttrekker Kris Peeters hekelt de manier waarop N-VA-burgemeester Bart De Wever omgaat met de problemen tussen jongeren en politie in Borgerhout. "Er is meer samenwerking nodig tussen buurt en politiek", zei hij bij de voorstelling van de CD&V-lijsttrekkers in de districten. "Als de buurt vraagt om aan tafel te gaan, dan moet je daarop ingaan." Peeters pleit voor meer burgerparticipatie in Antwerpen. Niet alleen via de politiek, maar ook via jeugdorganisaties zoals Kras en Jes. "Ook bijvoorbeeld bij de bomen op de Charlottalei had meer overleg moeten plaatsvinden", vindt Peeters. "Voor de bomen is het nu te laat, maar in Borgerhout kunnen we nog altijd helpen." CD&V pleit voor de versterking van de districten, omdat die dichter bij de burger staan dan het stadsbestuur.