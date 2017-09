Catwalk op de stoep

De meningen op de redactie zijn verdeeld wanneer we het hebben over een mannelijk model dat een tijd geleden in dit magazine stond. Lang, blond haar, beenharde kaaklijn, witte jumpsuit. Voor mij was hij de meest intrigerende ooit, een engel met attitude. Hier en daar wordt van nee geschud: "Allez, in zo'n jumpsuit?! Of met een zijden hemd? Dat is toch te..." Extreem? Opvallend? Ik vind dat klinkklare onzin. Een vrouw met pluimen op haar hoofd is fascinerend, maar een man met wat extravaganza? Ho maar. Het is een onrecht dat mannen te vaak wordt aangedaan, vind ik. Daarom spring ik in de bres voor de man die van mooie kleren houdt. Want mannen en hun schoonheidsideaal, het is me toch een boeltje.