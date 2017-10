Catherine Nixey, dochter van een monnik en een non, over het vroege christendom 'Wat de christenen deden, dát was pas terreur'

Ze slachtten andersgelovigen af, verbrandden boeken en verwoestten tempels. Catherine Nixey schreef een schokkend boek over de vroege christenen, die de rijke klassieke oudheid met razend geweld wegvaagden.

Ze werden verwacht, want geruchten over hen deden al jaren de ronde. Ze opereerden in rondtrekkende bendes van soms wel vijfhonderd man, gekleed in het zwart, steevast bebaard en gewapend met stenen en staven. Niets weerhield hen en niemand durfde hen een strobreed in de weg te leggen. Tegenstand ondervonden ze dan ook niet toen ze eind 4de eeuw Palmyra binnenvielen en de tempel van Athena als doelwit kozen. Zuilen werden omvergehaald, een altaar verbrijzeld, maar vooral Athena zelf moest het ontgelden. Haar hoofd werd van haar romp geslagen, haar neus afgehakt en nadien zaagden ze haar armen eraf.