CataloniëLoopgravenoorlog voor de tv-camera's

Cafégangers luisteren naar een speech van de Catalaanse regeringsleider Carles Puigdemont in een bar in Barcelona. "We staan open voor dialoog maar willen dat de uitslag van het referendum gerespecteerd wordt," was de boodschap van Puigdemont. Volgens de separatist heeft koning Felipe miljoenen Catalanen teleurgesteld toen hij in zijn tv-speech de Catalaanse leiders bekritiseerde. Een tegenreactie van de regering in Madrid kwam tien minuten later, opnieuw in een tv-toespraak. Vicepremier Soraya Saenz legde nog eens de nadruk op de onwettelijkheid van het referendum. En zo blijkt iedereen in de eigen loopgraaf vast te zitten. 2-3