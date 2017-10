Catalonië en brexit: hetzelfde nationalisme

De Britse oud-premier Cameron zal de geschiedenis niet ingaan als een verlichte leider. Maar toen hij in 2014 moest beslissen of hij het Schotse referendum zou toelaten, liet hij zijn verstand primeren en zette de deur open voor dat referendum. Het vond plaats op 14 oktober 2014. Slechts 45 procent van de Schotten stemde voor onafhankelijkheid. Het contrast met het referendum in Catalonië kon niet groter zijn. De Spaanse premier Rajoy zette zijn verstand op nul en besloot de harde middelen in te zetten om een referendum in Catalonië te beletten, ondanks het feit dat een vredig referendum hoogstwaarschijnlijk tot een gelijkaardige uitslag zou geleid hebben als in Schotland.