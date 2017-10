Carnavalisten lusten geen karamellen meer

Limburgse carnavalsverenigingen hebben beslist om geen karamellen meer uit te delen tijdens de stoet, terwijl dat toch een belangrijk deel is van hun carnavalscultuur. Ligt dat aan de kinderen die ze niet meer oprapen? Of toch aan de snoepjes?

"Je gaat 's avonds euforisch naar huis en de volgende dag zie je zoveel afval dat je denkt: dit kan echt niet meer de bedoeling zijn", zegt Eric Vuurstaek van de carnavalsgroep De Gelliker Galliaren. Zijn vereniging heeft in Gellik het voortouw genomen om de karamellen niet meer uit te gooien tijdens de stoet. Net als in de Duitse steden vlak over de grens, is het daar zaak om met carnaval zo veel mogelijk goedkoop snoepgoed rond te strooien. Maar die snoepjes blijven nu liggen en veroorzaken een gigantische hoop rommel.