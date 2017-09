Caraïbische najaarsvakanties Belgen niet in gevaar

De geplande najaarsvakanties van Belgen naar de Caraïben komen niet in het gevaar na de doortocht van de orkaan Irma in het gebied. "Dat komt omdat de grootste aantrekkingspolen voor onze landgenoten aan het natuurgeweld ontsnapten", zegt Robrecht Willaert van vakblad Travel Magazine. "Belgische toeristen trekken tijdens onze winter vooral naar de Dominicaanse Republiek, Jamaica en Cuba, maar op deze eilanden bleef de toeristische infrastructuur nagenoeg intact." Erger is het gesteld op Sint-Maarten. Daar werd 50 procent van de hotels vernield. "Maar dat is dan weer veel minder populair bij de Belgen. Daar zal het zeker tot het eind van het jaar duren alvorens er weer toeristen ontvangen kunnen worden", vervolgt Willaert. "Voor een eiland dat zo goed als volledig afhangt van het toerisme is dat een ramp.