Campagnebeest moet het doen

Vandaag stelt CD&V haar lijsttrekkers voor in de Antwerpse districten. Met de komst van kopman Kris Peeters spelen de christendemocraten eindelijk weer een rol in 't Stad.

"Een uitstekende startpositie", zo omschrijven de Antwerpse christendemocraten hun situatie voor de lokale verkiezingen in 2018. Als N-VA onder de 30 procent gaat, waar de laatste peilingen op wijzen, dan kan CD&V het laatste duwtje geven aan sp.a en Groen om links aan de macht te brengen. In een peiling van Gazet van Antwerpen kwam CD&V uit op 10,2 procent. Daarmee halen ze 5 van de 55 zetels. Matig, op het eerste gezicht, gezien CD&V in 2012 ook 5 zetels binnenhaalde. Het verschil is dat CD&V toen de Stadslijst met sp.a leegzoog, en dus boven haar gewicht speelde.