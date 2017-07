Calmejane als nieuwe Voeckler

De Franse fans hebben een nieuwe chouchou: Lilian Calmejane. Na zaterdag is hij gebombardeerd tot de opvolger van Thomas Voeckler (38), die aan zijn laatste Tour bezig is. In Station des Rousses was hij de sterkste van een vroege ontsnapping.

Als u voor zaterdag nog niet van Lilian Calmejane (1m84 voor 69 kg) had gehoord, hoeft u zich niet schuldig te voelen. Het Franse talent is amper 24 en tweedejaarsprof. Na passages bij lokale wielerclubs, stroomde Calmejane als belofte door naar opleidingsploeg Vendée U. Eind 2015 achtte teammanager Jean René Bernaudeau hem klaar om de stap naar het hoofdteam Direct Energie te zetten. Daarin zou Calmejane zich rustig verder kunnen ontwikkelen in de schaduw Sylvain Chavanel en Thomas Voeckler. Maar wat goed is komt snel.