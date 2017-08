"Ça m'énerve", riep Roman Polanski en vliegensvlug stak Diego Franssens zijn camera en ik mijn iPhone weg. Het was het einde van een zomeravond in Parijs, op de hoek van een straat, de regisseur besliste dat het genoeg was, zijn geduld was op. Het was niet het einde van een droom. Polanski stond daar echt, wij ook, Magnum-fotograaf Harry Gruyaert moest een portret van de oude man maken en ons geluk was dat dat gebeurde op de dag waarop we voor de Ronde van Frankrijk-reeks een afspraak hadden met Gruyaert. Geluk, want dat is het. Dit stukje wordt ondertussen geschreven in Saint-Bonnet-Tronçais, veel dieper in Frankrijk, ver weg van Parijs, in het departement Allier, en ook dat is geluk. Want bij beeldhouwster Nadia Naveau (die er samen met haar man, schilder Nick Andrews, een huisje heeft) kwamen we opnieuw in een andere wereld terecht.