Buzze geive op Dour

Brusselse hiphop is dezer dagen niet uit Belgische huiskamers en douchecabines weg te denken. Roméo Elvis en Zwangere Guy zijn het uithangbord van de huidige raprenaissance, en pakten donderdag met veel bravoure Dour in. Niet alleen gevestigde waarden, ook onder andere Isha en L'Or du Commun goochelden stijlvol met taal. Maar de Brusselaar die met zijn straatpoëzie de meeste harten veroverde, was Zwangere Guy. "Serieus, spelen we hier?", vraagt Guy verbaasd wanneer we voor het hoofdpodium staan. Hij moet even slikken, maar de verwondering verandert vrijwel meteen in een brede grijns.