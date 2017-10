Bulgarije na het ijzeren gordijn

Bulgaarse wijnen hebben een goedkoop imago en daar is een reden voor. Na de val van het ijzeren gordijn stond de Bulgaarse coöperatieve Vinproms oog in oog met westerse concurrenten. Er waren maar twee scenario's mogelijk: een lagere prijs vragen of een hogere kwaliteit bieden binnen een bepaald prijssegment. Vermits Bulgarije onder het Sovjetregime verplicht was heel Oost-Europa goedkoop te voorzien van wijn, was aanvankelijk enkel het eerste scenario een optie. De Bulgaarse wijnbouwers wisten niet hoe ze de kwaliteit konden opkrikken. De wijngaarden waren dermate uitgeput en verontreinigd door intens gebruik van pesticiden dat nieuwe investeerders er de voorkeur aan gaven nieuwe wijngaarden aan te planten. Die investeerders kwamen uit het buitenland, voornamelijk uit Italië, Frankrijk en Polen. Opvallend is dat heel wat Oostbloklanden nog steeds grote afnemers zijn.