Bukken als je een bijl naar je kop krijgt

De instructies en tips die zaakvoerder Quinten Horemans aan enkele verpleegkundestudentes geeft, klinken vrij eenvoudig. "Bukken als ze een bijl naar je gooien!" En toch duurt het even voor de dames volledig met het spel mee zijn. De game Elven Assassin, waarin spelers zich vanop een kasteeltoren moeten verweren tegen golven van aanstormende monsters, is volgens Horemans een van de populairste in zijn collectie. Door zo goed mogelijk samen te werken is het de bedoeling om bijlengooiende ogres met je boog vol pijlen te schieten. Wat de dames er zelf van vinden?