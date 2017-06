Brusselse win-winlening in de maak

"In Brussel hebben heel wat ondernemers het moeilijk om zich te financieren wanneer ze een zaak willen opstarten of hun bedrijf willen uitbreiden", zegt Bruno De Lille (Groen), een van de initiatiefnemers. "Als startende ondernemers bij de bank een lening vragen, dan krijgen ze volgens onderzoek van Unizo in bijna 60 procent van de gevallen een njet. Ik zeg niet dat een weigering in een aantal van die gevallen geheel onterecht is. Niet elk businessplan is even goed. Maar het grote aantal en de nood aan vernieuwing en starters voor het Brussels Gewest noopt tot een oplossing", meent De Lille, die mikt op dossiers van 30.000 tot 50.000 euro.