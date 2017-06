Brussels gewest stuurt inspectie af op Airbnb's

De Brusselse overheid heeft sinds november al 364 onderzoeken geopend tegen ongeregistreerde woningen die op verhuurplatformen zoals Airbnb staan. 130 verhuurders hebben na een bezoek van de economische inspectie hun zoekertje van het internet verwijderd. 143 verwittigingen werden uitgeschreven, 30 pv's opgesteld. Dat blijkt uit een antwoord van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) op een parlementaire vraag van André du Bus (cdH). Wie in Brussel een woning of een kamer op Airbnb wil verhuren, moet sinds vorig jaar een vergunning aanvragen en een rist documenten voorleggen. Hoewel de hoofdstad meer dan 5.000 Airbnb-adressen telt, kreeg de Brusselse overheid maar 2.000 aanvragen binnen. Heel wat Airbnb- verhuurders die niet gedomicilieerd zijn in hun Airbnb-woning, botsen op een administratief probleem.