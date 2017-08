Brussel wil EuroPride organiseren

Brussel wil het Europese holebi-evenement EuroPride in mei 2020 organiseren. Met de een stevig dossier en onder de slogan 'Make it happen in Brussels' wil onze hoofdstad de organisatie binnenhalen. Met een programma vol activiteiten, workshops, debatten en een filmfestival, probeert Brussel het laken naar zich toe te trekken. Naast Brussel dingen ook Bergen (Noorwegen), Hamburg (Duitsland) en Thessaloniki (Griekenland) mee. Een beslissing valt volgende maand in Göteborg.