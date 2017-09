Bruiswater met beet

De iconische blikjes zijn in een nieuw jasje gestoken, deze keer door de Cubaanse artiest Juan Travieso (30). De samenwerking tussen Perrier en Juan Travieso begon heel geheimzinnig. "Op een dag kreeg ik een e-mail van een 'internationaal merk' met de vraag of ik eens met hen wou praten, maar ze vertelden toen nog niet wie ze waren. Ik dacht eerst dat de mail van de CIA of de FBI kwam", lacht Juan Travieso. Na een eerste telefoontje over een samenwerking bleef het daarna een maand stil, tot de artiest naar Parijs werd geroepen.