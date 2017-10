Het Venetië van het noorden telt al een vijfentwintigtal Italiaanse restaurants, niet allemaal even uitstekend. De laatste die erbij kwam is La Padella.

Je vindt het restaurantje in de Oude Gentweg, waar ook een Japanner en Indiër zitten. En in het pand van La Padella zat eerder ... een Griek. Is dit de meest exotische straat van Brugge? La Padella is sober ingericht, in wit en zwart - iets te sober om gezellig te zijn. Op krijtborden staan de suggesties: onder andere zwaardvis met aubergine en pecorino, en gnocchi met worst en courgettebloem. Op de kaart staan klassiekers: bruschetta's, antipasto, pasta's, ... Dé specialiteit van La Padella is gefrituurde pizza, maar omdat dat me wel erg vet lijkt, pas ik daarvoor.