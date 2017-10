Britten bevreesd voor 'no deal'-scenario brexit

In het Britse Lagerhuis bundelen parlementsleden van meerderheid en oppositie de krachten om een harde brexit te voorkomen.

De parlementsleden willen vermijden dat het Verenigd Koninkrijk op 30 maart 2019 de Europese Unie verlaat zonder akkoord met de EU, wat desastreuze gevolgen zou hebben. Dat schrijft de krant The Observer. Bij de Britten neemt de spanning toe. De onderhandelingen met de EU leverden de voorbije week opnieuw geen vooruitgang op en premier Theresa May vertelde in het parlement dat haar regering 250 miljoen pond (280 miljoen euro) opzijzet om het afspringen van de onderhandelingen en dus een 'no deal'-scenario voor te bereiden. Parlementsleden van de oppositiepartijen Labour, SNP, Lib Dems en groenen, maar ook van de regerende Tory's zoeken nu hoe ze zo'n harde brexit kunnen vermijden.