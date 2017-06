Britse stormloop op Europese paspoorten

Bijna anderhalf miljoen Britten leven in een van de EU-lidstaten: ze hebben daar vaak een baan, een huis, en hun kinderen zitten er soms al jaren op school. "Maar het is volstrekt onduidelijk of we na de brexit kunnen blijven", zegt Laura Shields, die sinds 2009 met haar gezin in Brussel woont. Voor de zekerheid probeert zij de Belgische nationaliteit te krijgen. "De onzekerheid is vreselijk. We hebben hier een leven." Ook Portugal, Denemarken en Ierland melden grote interesse van Britten.