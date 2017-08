Britse socialist wil nieuw brexit- referendum

Voormalig Brits minister van Buitenlandse Zaken David Miliband (Labour) vraagt politici van alle strekkingen om "de negatieve impact van de brexit" te vermijden. Hij pleit In The Observer voor een tweede referendum over de scheiding met de EU, dit keer over de deal met Europa. De mogelijkheid moet er daarbij zijn om voor een verlengd verblijf in Europa te stemmen, stelt de socialist. "We moeten de democratische uitslag van vorige zomer respecteren. Maar de democratie is daar niet gestopt. Dit mag geen excuus zijn om ons van de klif te laten duwen."