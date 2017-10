Britse politie breidt onderzoek naar Harvey Weinstein uit

De Londense politie breidt het onderzoek naar de aantijgingen tegen de filmproducent Harvey Weinstein nog uit.

De Metropolitan Police opende vorige week een onderzoek naar de klacht van een vrouw die op het einde van de jaren 80 in Londen zou zijn aangerand, meldt het Britse persagentschap Press Association. Het slachtoffer wilde de identiteit van de dader niet bevestigen, waardoor die nooit officieel werd aangeklaagd. Dezelfde man zou tussen 2010 en 2015 in de regio rond Londen opnieuw een vrouw hebben aangerand. Het zou gaan om Harvey Weinstein, maar de politie benadrukt dat er vooralsnog niemand gearresteerd is. Ook de politie van New York zit Weinstein op de hielen. De Amerikaanse filmproducent werd het voorbije weekend ook uit de Academy of Motion Picture Arts and Sciences gezet.