Britse ministers: 'Boris Johnson moet coup opzetten'

Na de desastreus verlopen verkiezingen staat de positie van May ter discussie. "Ze is aan de macht, maar heeft geen macht", kopte een krant. Volgens de gokkantoren en commentatoren is de populaire minister van Buitenlandse Zaken en oud-burgemeester van Londen Boris Johnson de grootste kanshebber om de zwaar gehavende May op te volgen, maar het is gevaarlijk om de strijd te beginnen. Ervaring heeft uitgewezen dat de couppleger zelden de uiteindelijke winnaar is. May weigert op te stappen en probeert door te gaan alsof er niets is gebeurd. Ze probeert met haar minderheidsregering de gedoogsteun te verwerven van de Noord-Ierse DUP.