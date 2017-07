British Museum verliest ring van 840.000 euro

Het vermaarde British Museum is een diamanten ring kwijtgeraakt ter waarde van zo'n 840.000 euro. Hoewel de ring al in 2011 verdween, heeft het museum dat steeds stilgehouden. De verdwijning is deze week per ongeluk aan het licht gekomen, door de publicatie van documenten van het Britse ministerie van Cultuur. De ring is gemaakt door het juwelenmerk Cartier en door een anonieme donor aan het museum nagelaten. Kennelijk heeft het museum de politie er in 2011 wel bijgeroepen, toen het ontdekte dat de ring vermist was. Maar die ging er volgens de krant The Times niet verder op in omdat de omstandigheden waarin de ring verdween "onduidelijk" waren. Of de steen ooit gevonden wordt, is volgens de krant erg onwaarschijnlijk. Mogelijk is de steen ondertussen al in kleinere stukken versneden en is het zo onmogelijk om hem op te sporen.