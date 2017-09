Meer Europa

Zelden een beter interview gelezen dan dat met het Nederlandse europarlementslid Sophie in 't Veld. (DM 19/9) Ik zal haar boek Een Europees ID zeker lezen. We hebben nood aan meer Europa. De laatste tijd krijgen we gelukkig hoopvolle signalen. Nog een paar dagen en we weten of Merkel aan een nieuwe ambtstermijn kan beginnen. Het ziet ernaar uit van wel, en dan zal Merkel er met volle kracht tegenaan gaan, in samenspel met Macron in Frankrijk. De eurocriticasters liggen uitgeteld in de ring. De toekomst ligt in een verder verenigd Europa, ook op het vlak van defensie, politieke en zeer zeker ook sociale integratie. Willy Van Walleghem, Brugge