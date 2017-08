Euthanasie

Het leven is een geschenk. Ik heb het gekregen. Dat betekent dat ik en ik alleen er mag over beschikken en het beëindigen als het voor mij geen geschenk meer is. Vanwaar dan die weerstand tegen euthanasie? Het is nog een gevolg van de tijd toen het leven een geschenk van God was. Als we niet opletten, eindigen we vastgebonden op een bed om ons leven, ons lijden, te rekken. Marcel De Smet, Leupegem