It's religion, stupid

In de weekendkrant was er weer veel aandacht voor religie. Mark Elchardus analyseerde de onverdraagzaamheid en het geweld in de samenleving vanuit historisch perspectief en kwam tot de conclusie: 'It's religion, stupid' (DM 29/7). Als het ware om te bewijzen dat dat nog steeds zo is, was er het verhaal van een kinderverkrachtende priester en werd de benauwende atmosfeer binnen de beweging van Jehovah's getuigen geschetst. 'It's religion stupid.' Ik zal niet ontkennen dat religie hier een kwalijke rol speelt, maar stel wel voor nuchter te blijven. Religie is ook maar een 'bezigheid van mensen'. Het is een manier om over de werkelijkheid te spreken, waarbij het begrip 'god' gebruikt wordt. Nota bene: door mensen! Hóé men die 'god' in het verhaal invoert, verschilt van groep tot groep en kan ook veranderen in de loop van de tijd.