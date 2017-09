Brief van de dag

Wat een aangrijpend sterk levensverhaal en dito levensvisie etaleert de 21-jarige debutante Aya Sabi in haar interview in deze krant (DM 13/9). Geboren in Nederland, sinds tien jaar geworteld in België. Geworteld? Heel zeker. Trok zich op aan schrijvers "die mij het leven beter hebben doen begrijpen en zo een beter mens van mij hebben gemaakt". Ze citeert Connie Palmen en Jeroen Brouwers, Vlaamser - nou ja - groot-Nederlandser kun je het niet bedenken. Sabi heeft, zoals zovelen en gelukkig steeds meer van haar generatiegenoten, geknokt en geploeterd om er te geraken. En ligt nu dus onder contract bij het prestigieuze uitgeefhuis Atlas Contact. Je zou voor zo'n parcours applaus op alle politieke banken verwachten, en al zeker van de grootste partij van Vlaanderen die toch niet nalaat om Sabi en de haren op de plicht tot integratie te wijzen?