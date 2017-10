Onderwijs

"Starten met de onderwijsvernieuwing op 1 september 2018 is niet haalbaar", stelt de Vlaamse Onderwijsraad. Ze schaart zich achter de standpunten van het Gemeenschapsonderwijs en de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten. Wat ons als katholieke school tegenstaat, is dat onze onderwijskoepel, Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV), wetende dat de basis (wij, de scholen) grotendeels voorstander is om de hervorming op 1 september 2019 te starten, publiekelijk zwijgt en zich niet schaart achter de andere koepels. In juli 2017 schreven we Lieven Boeve, secretaris-generaal van het KOV, vanuit onze scholengemeenschap basis- en secundair onderwijs (19 scholen) een brief om te melden dat we 1 september 2018 als start niet zien zitten. We kregen een standaardmail terug, niet eens een antwoord waarom het KOV de hakken niet in het zand wil zetten.