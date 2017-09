Vreemd. De twee politieke partijen die de grootste opmars maken in het Nederlandstalig landsgedeelte hebben een duidelijke kerndoelstelling, maar ze doen er alles aan om die te verdoezelen. Ze weten goed genoeg dat er geen draagvlak voor is. Het is eerlijk van de N-VA om daar zo openlijk over te communiceren. De PVDA is daarover iets meer omfloerst. Wat ik niet kan vatten, is dat kiezers toch voor die partijen stemmen. Ik wens niet wakker te worden in een land met een conservatief-nationalistische of een communistische doctrine. Sammy Deburggraeve, Kalmthout