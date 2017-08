Dank aan Liesbeth De Meester (DM 25/08) om werkonzekerheid bij jonge leerkrachten opnieuw onder de aandacht te brengen. Het is een even belangrijk als blijvend probleem, dat al jaren oud is. Geen enkele minister van Onderwijs heeft dit kunnen oplossen. Er werd steeds op de vakbondsmuur gebotst: de verworven rechten/statutairen. Nooit hebben de vakbonden een oplossing aangebracht. Ik heb zelf ook al naar de minister geschreven daarvoor. Oost-Indisch doof blijven ze daar op het kabinet. Eén minister heeft geprobeerd: Marleen Vanderpoorten (Open Vld), met de "vervangingspool". Helaas werd die weer afgevoerd door een volgende Vlaamse regering, wegens te duur. Dat was nochtans een goede oplossing. Aan alle jonge leerkrachten die starten in het onderwijs: veel succes. Geëngageerde leerkrachten krijgen nog steeds zeer veel voldoening terug .