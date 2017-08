In de laatste alinea van het artikel 'Tien jaar klachten, nu pas respons' (DM 9/8) wordt vermeld dat er "amper overleg is tussen Kind en Gezin en andere organen waar klachten neergelegd kunnen worden, zoals het parket, de politie en de sociaal-juridische dienst van de Gezinsbond". Ik vermoed dat dit laatste een verkeerde interpretatie is. Wij staan wel degelijk in nauw contact met Kind en Gezin. Maar wat vooral belangrijk is: bij de sociaal-juridische dienst van de Gezinsbond kan geen officiële klacht neergelegd worden tegen kinderopvanginitiatieven. Daarvoor moet men wel degelijk bij Kind en Gezin, de politie of het parket zijn. Wel kunnen leden van de Gezinsbond altijd bij onze sociaal-juridische dienst terecht voor advies als ze met vragen of bedenkingen zitten rond kinderopvang in het algemeen of hun eigen kinderopvangdienst.