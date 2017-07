Wat in heel de discussie rond de conceptnota van de Vlaamse regering over de regionale televisieomroepen opvalt, is dat vooral het voortbestaan van de commerciële zenders en de reclame-inkomsten gevrijwaard dienen te worden. Voor het programma-aanbod waar het voor de kijker vooral om gaat, is er veel minder aandacht. Men overweegt nu kennelijk een bijkomende Ketnet Jr.-zender op te richten omdat oudere Ketnetters de programma's van de kleintjes niet kunnen smaken. Kan men dan niet beter het aanbod op Ketnet groeperen rond de uren dat de kinderen van diverse leeftijden naar televisie kijken in plaats van een extra-kinderzender bij te maken? Bovendien worden de zenduren van Eén, Canvas en Ketnet voortdurend ingepikt door Sporza. Zou het dan niet logischer zijn om een aparte sportzender op punt te stellen zodat andere programma's niet steeds dienen te worden uitgesteld.