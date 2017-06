Macron

Noch Macron, noch zijn politieke beweging vertegenwoordigen het Franse volk. Amper 16 procent van het totaal aantal kiezers staat achter hen. Nauwelijks 50 procent van de kiezers is gaan stemmen en hiervan stemde iets meer dan 30 procent voor hen. En dat noemt men dan democratie. De Fransen hebben duidelijk laten zien dat ze een degout hebben van de politieke klasse die al jaren aan de macht is. Frankrijk heeft nood aan een brede volksbeweging rond een echt radicaal links programma voor een meer rechtvaardige samenleving, net zoals Jeremy Corbyn in het Verenigd Koninkrijk dat gedaan heeft. Want de sociaal-economische plannen van Macron zullen nog tot veel ophef leiden. Zo wil hij onder andere nationale en sectorale sociale akkoorden tussen werknemers en werkgevers ondermijnen zodat heel veel Franse werknemers verworven rechten zullen verliezen.