BRIEF AAN MIJN MOEDER

Moet je horen, mamma, luister je? Ik lees hier over een aanbod waarbij zeer oude moeders met meestal zeer oude zonen die om niet tastbare redenen niet meer bij ze willen slapen een zwaan ter beschikking wordt gesteld door de thuiszorg. Het gaat om Hollandse zwanen. Ze zwemmen overdag rond, maar 's avonds worden ze opgeborgen in prachtige vitrines. Ze worden thuisbezorgd en in je bed gelegd. Ze slaan hun linker vleugel om je heen: dat is tegen angst voor duizeligheid en ze leggen hun snavel op het andere kussen: dat is tegen eenzaamheid. 's Ochtends worden ze weer opgehaald. Nou, doe het maar, mamma. Je bent er immers voor verzekerd.