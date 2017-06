Brand Londen: vrees voor veel hoger dodental

Brits premier Theresa May kondigde "een diepgaand onderzoek" aan naar de brand in het Londense flatgebouw, maar dat kan mogelijk maanden in beslag nemen, meent politiecommissaris Stuart Cundy. Tijdens een persconferentie liet hij zich ontvallen dat hij hoopt dat het aantal slachtoffers niet stijgt tot "een getal van drie cijfers". Hij vreest ook dat sommige slachtoffers waarschijnlijk nooit meer geïdentificeerd kunnen worden. Dat het dodental nog zal stijgen, staat voor de politie vast. Behalve zeventien doden vielen er in de 24 etages tellende torenflat ook bijna tachtig gewonden. Van hen liggen er nog 37 in het ziekenhuis. Gevreesd wordt dat het dodental, dat donderdag steeg van twaalf naar zeventien, in de komende dagen sterk zal stijgen.