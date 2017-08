Boze vogels vliegen weer uit

Het spel is simpel maar verslavend. In Angry Birds proberen groene varkens eieren te stelen van vrolijk gekleurde vogels. Op 9 mei 2012 - zo'n 2,5 jaar na de release - was de app de eerste mobile game dat een miljard keer werd gedownload. Intussen heeft de teller de drie miljard overschreden. Maar het scheelde geen haar of het spel was vandaag niet meer te vinden in de App Stores. Rovio - het Finse gamebedrijf dat het spel ontwikkelde - was rijk geworden met een eenvoudig verdienmodel: de spellen kostten amper één euro, maar een miljard keer één euro is véél geld.