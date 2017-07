Bourgeois wil staat weer hervormen

Dat was de belangrijkste boodschap tijdens zijn 11 juli-toespraak op de Groeningekouter in Kortrijk. Arbeidsmarktbeleid, gezondheidszorg en personenbelasting moeten volledig naar Vlaanderen worden overgeheveld. "Er moet een einde komen aan de versnippering", zei Bourgeois. De oproep is opvallend, omdat N-VA altijd heeft gezegd dat een nieuwe staatshervorming niet de oplossing is. De partij past voor "eindeloze onderhandelingsrondes met Frans- taligen in een of ander kasteel" en pleit al sinds de vorige verkiezingen vol voor confederalisme. "Geert Bourgeois praat hier als minister-president en vertegenwoordigt een consensus , gedragen door zowat het hele parlement", zegt partijwoordvoerder Joachim Pohlmann. "Er moeten homogene bevoegdheidspakketten komen, zegt hij.