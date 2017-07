Nacer Bouhanni strikes again. Op iets meer dan zeven kilometer van de finish van de tiende rit verkocht de Franse ex-bokser QuickStep Floors-renner Jack Bauer een rake tik. "Daardoor draaide onze lead-out in de soep", wist Philippe Gilbert. "We verloren elkaar in het tumult." Cofidis-sprinter Bouhanni kwam met een boete van 200 Zwitserse frank (181 euro) en één minuut straftijd in het algemene klassement wel heel goedkoop weg voor zijn vergrijp.