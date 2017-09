Boterhamwikkel

bijenwas lapjes stof (katoen) rasp bakpapier lepel 1 Verwarm je oven voor op 100° C. 2 Knip enkele stukjes stof uit. Kies zelf de groottes, naargelang je de wikkels zult gebruiken om boterhammen mee in te pakken, of voor het bedekken van kleine dan wel grote kommen. Zorg wel dat de lapjes nog op je bakplaat passen. De stof is het best een dicht geweven katoen. 3 Bekleed een bakplaat met bakpapier. 4 Leg je stukje stof op de bakplaat en rasp er een laagje bijenwas over. Doe dit tot ongeveer het volledige lapje bedekt is. Let erop dat je zeker ook de zijkanten goed bedekt. 5 Schuif de bakplaat met het lapje bedekt met de geraspte bijenwas in de warme oven.