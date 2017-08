Boot made in Belgium

Het is u misschien niet meteen opgevallen, maar ONAK is wel degelijk kano omgekeerd. Thomas Weyn en Otto Van De Steene vaarden wekelijks met hun kano op de Gentse wateren. Dat viel niet altijd mee: boten werden gestolen, aanlegplaatsen verdwenen en je moet haast altijd op dezelfde plek aankomen en vertrekken. Toen Van De Steenes fotocamera vier jaar geleden kapot ging, begon hij uit verveling papieren kanobootjes te vouwen. Hij toonde zijn ontwerpen aan Weyn. De gesprekken in hun kano gingen vanaf dat moment alleen nog over een opvouwbare kano. Ze maken nu boten van polypropyleenplaten met een honingraatstructuur, een technologie die ontwikkeld werd aan de KU Leuven. Ook de skin, waardoor de boot goed door het water glijdt, is van Belgische makelij.