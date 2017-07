Boom van een plaat, nog altijd

Een liefdesverklaring aan Amerika. Zo noemde Bono The Joshua Tree. Met die plaat stootte U2 dertig jaar geleden door naar de wereldtop. Nummer 1-hits als 'With or Without You' en 'I Still Haven't Found what I'm Looking For' legden in de VS de kiem voor de stadiongroep die ze tot op vandaag is gebleven. The Joshua Tree vormt weliswaar een bitterzoete liefdesbrief, waarin de idealen van The Land of the Free even vaak omarmd worden als de mythes doorprikt. De ruwe schoonheid van het Amerikaanse landschap vond zijn weg naar de hoes, terwijl je in de songs hoort dat de groep opzichtig kopjes geeft aan Amerikaanse roots-muziek.