De N-VA van burgemeester Bart De Wever krijgt volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen dus een Bondgenootschapslijst tegenover zich. Met Tolkien zouden we durven gewagen van het Bondgenootschap van de Ring. Het is in het verlengde van de succesvolle burgeractie tegen de plannen met de Antwerpse Ring dat het idee bloeide om de progressieve handen in elkaar te slaan. Behalve rode en groene mogen dan ook onafhankelijke gezichten op de nieuwe stadslijst verwacht worden. Verruiming is niet zonder risico's. Als er te veel water bij de wijn gedaan moet worden om iedereen mee te krijgen, krijg je uiteindelijk niemand nog mee. Het is de les van de nederlaag van de vorige Stadslijst, toen nog met Patrick Janssens en met sp.a en CD&V.