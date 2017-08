Bomen kappen is geen doodzonde

Tien dagen respijt gaf de rechter de 54 kastanjebomen aan de Antwerpse Charlottalei vorige week. Ten vroegste eind deze week zal duidelijk zijn of het overleg tussen de stad - die de oude kastanjes wil rooien tijdens de wegenwerken die deze week al van start gegaan zijn - en de buurt nog iets heeft opgeleverd. Want de buurtbewoners, die in de tegenaanval gingen, willen hun geliefde bladerdek absoluut niet kwijt. Koen Es, plantkundige en directeur publiekswerking van de Plantentuin in Meise, snapt dat wel.