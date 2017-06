Bombardier Brugge grijpt definitief naast megaorder trams maar krijgt troostprijs

Bombardier, met een vestiging in Brugge, blijft echter deze keer niet met lege handen achter. Zo maken beide bedrijven afspraken over een commerciële samenwerking. Ook mag Bombardier 53 Antwerpse trams ombouwen, zo meldt De Lijn. Het tramcontract voor CAF geldt als het grootste ooit. De eerste schijf telt 24 trams. "Het gaat om de eerste van mogelijk zeven schijven, goed voor een investering van 295 miljoen euro in 146 nieuwe trams." Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is alles gedaan voor de werkgelegenheid in Brugge. "We hebben binnen de wettelijke mogelijkheden alles gedaan om de werkgelegenheid in Brugge te garanderen."