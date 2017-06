Boedapest, het Hollywood van Europa

Met de taxshelter probeert België al enkele jaren grote producties naar ons land te halen, maar in vergelijking met Hongarije is er nog werk aan de winkel. De grote Amerikaanse studio's ontdekten de voorbije jaren meer dan ooit Boedapest. The Martian, Inferno, Terminal, Blade Runner 2049..., die blockbusters werden allemaal in Hongarije gedraaid, net als grote, nieuwe tv-reeksen als The Alienist en Legion. Met regisseurs Jakob Verbruggen en Tim Mielants hebben die laatste twee ook een belangrijke Vlaamse inbreng. De reden dat ze voor Boedapest kiezen is het aantrekkelijke subsidiesysteem van Hongarije. Filmploegen krijgen er een korting van 25 procent op hun uitgaven daar. De voorwaarde is dat ze er een lokale partner bij nemen, maar die productieploegen zijn ondertussen zo bekwaam dat de Amerikanen en Britten er maar al te graag mee werken.