Bloot doet leven

De Zwitser Adhihetty weet niet of hij zijn ogen wijd moet opentrekken, of ze juist moet bedekken wanneer hij op reis in Corsica aan de zeekust afdwaalt en op een nudistenstrand terechtkomt. "Wat een shock, toen ik al die naakte mensen zag. Het heeft drie dagen geduurd om de moed te vinden zelf mijn kleren uit te doen. Maar eenmaal ik me onder de blote mensen begaf, was het alsof ik het paradijs had ontdekt. Iedereen, jong en oud, van alle rassen, loopt vrij rond, zonder zich van elkaar of zichzelf iets aan te trekken."