Blessure Trebel 'goed nieuws' voor Anderlecht

Naar verluidt trekt een coach meer lessen uit nederlagen dan uit zeges. Wel, tegen Charleroi kan het niet anders of René Weiler heeft geleerd dat een driehoek op het middenveld met Leander Dendoncker, Sven Kums en Adrien Trebel niet werkt. "We lijken misschien te hard op mekaar", vatte Kums samen. Een understatement. Anderlecht voetbalde erg stereotiep, zonder kansen. De oplossing: een van de drie uit de basiself zetten, zodat een spelmaker - Hanni of Stanciu - als nummer 10 voor creativiteit kan zorgen. Maar wie moet dan plots naar de bank verhuizen: Dendoncker, Kums of Trebel?