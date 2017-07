Blauwe bessen waren nooit zo populair

De verkoop van blauwe bessen in ons land neemt sterk toe. Volgens cijfers van het VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) steeg de gemiddelde consumptie per Belg in 2016 met 45 procent in vergelijking met 2015. De afgelopen vijf jaar is de verkoop met maar liefst 500 procent gestegen. De populariteit van de bes gaat parallel met berichten over superkrachten die aan de vrucht worden toegekend. Onzin, zegt voedingsdeskundige Patrick Mullie in Het Nieuwsblad. "Als je het daarvoor zou doen, eet je beter gewoon een appel. Veel goedkoper."